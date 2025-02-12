Ünlü şarkıcı Halsey sevgilisi Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi

Halsey, Kanadalı oyuncu Avan Jogia'nın doğum gününde aşka geldi.

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğini geçen yıl bitiren Amerikalı şarkıcı,

geçtiğimiz aylarda Avan Jogia ile nişanlanmıştı.

Halsey, sevgilisiyle olan karelerini Instagram'dan paylaştı.



Şarkıcı, "Mutlu yıllar.Avan Jogia'nın daha iyi resimlerim var ama kendim için saklamak istiyorum.

Yapabilseydim ben de aynı şeyi tüm varlığınızla yapardım. Gelecek 67 yıl daha hayatımızı aydınlat.

Süper star çocuk hayat dünyamın ateşi gözlerimde" dedi.



Halsey geçtiğimiz günlerde, Alev Aydın'la birlikteliğinden olan 3 yaşındaki oğlu Ender ile nişanlısı Jogia'nın çok iyi anlaştığını söylemişti.