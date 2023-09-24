Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı? 24.09.2023 11:59 Ünlü şarkıcı Göksel sevgilisi Osman Şahin ile barıştı mı? İşte detaylar... Göksel, iki yıldır kendisinden 15 yaş küçük müzisyen Osman Şahin ile aşk yaşıyordu. İkilinin ilişkisi sürpriz bir şekilde sona ermişti. Ancak ikilinin hala iş için görüşmeye devam ettiği iddia edilmişti. Göksel ve Osman Şahin önceki gün Kuruçeşme’de bir mekanda görüntülendi. İkilinin samimi halleri kafalarda soru işareti bıraktı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN