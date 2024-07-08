Ünlü şarkıcı evliliğini anlattı! 8 ay önce dünyaevine girmişti

Şarkıcı Kurtuluş Kuş, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, "Şu an albüm çalışmalarımız var. 1.1-5 ay içinde çıkacak. Yedi şarkı bulunuyor. Sürprizler olacak. Burak (Burak Bulut) ile güzel çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda bir düet albümümüz var" dedi. Tarzıyla ilgili Kuş, "Sakalımı kestim. Değişiklik olsun istedim. Kıyafete, saç ve sakala dikkat ediyorum" diye konuştu.

Sekiz ay önce Nezaket Şimşek ile evlenen şarkıcı, "Ev ve stüdyodayım. Her şey çok güzel. Evliliği tavsiye ediyorum. Evlenmeden önce düzensiz hayat oluyor. Evlenince düzenli hayat oluyor. Mutluyum" açıklamasını yaptı. Kuş, Eşiniz kombinlerinize karışır mı?" sorusuna, "Dokunuşu olmuyor baştan aşağıya giydiriyor" diye cevap verdi.

'EGO ÇATIŞMAMIZ OLMUYOR'

Burak Bulut'la ikili olan Kuş, "Yıllar içinde bazı gruplar ayrılabiliyor. Siz dengeyi nasıl kuruyorsunuz?" sorusuna, "İkili ilişkiler de bazen taraflar birbirini alttan almalı... Ben ve Burak alttan alıyoruz. Bizim de sorunlarımız oluyor ama konuşarak çözüyoruz. Ego çatışmamız olmuyor. Ben ve Burak da ego yok" cevabını verdi.

Kuş ayrıca Oğuzhan Koç ile düet yapmak istediklerini belirtti.