Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı

Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü sanatçı Ceylan, City's Nişantaşı'nda görüntülendi.



Sanatçı, yeni aldığı 2023 model 4 milyon TL'lik aracıyla dikkat çekti.

Ceylan, "Bu sene çok sahne vardı. Konserden konsere koştum. Önümüzdeki günlerde Alişan ile düet çalışmamız olacak.

Onun öncesinde Bodrum'a gidip bir hafta tatil yapacağım" dedi.