Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı 03.09.2023 16:53 Ünlü sanatçı Ceylan kendisine 4 milyon TL'lik araç aldı. İşte detaylar... Snob Magazin'in haberine göre; Ünlü sanatçı Ceylan, City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Sanatçı, yeni aldığı 2023 model 4 milyon TL'lik aracıyla dikkat çekti. Ceylan, "Bu sene çok sahne vardı. Konserden konsere koştum. Önümüzdeki günlerde Alişan ile düet çalışmamız olacak. Onun öncesinde Bodrum'a gidip bir hafta tatil yapacağım" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Ceylan