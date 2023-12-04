Ünlü plak yapımcısı Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü plak yapımcısı Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün'ün eşi Mica Ertegün ABD'deki evinde 97 yaşında hayata veda etti. Ertegün'ün vefatının ardından Amerikan Türk Cemiyeti Eş Başkanları Suzan Sabancı ve Linda Wachner, ortak açıklamaya yaptı.

Açıklamada, "Tanınmış iç mimar, hayırsever, sanat ve beşeri bilimler dünyasının önemli destekçisi Mica Ertegün'ün 2 Aralık 2023 tarihinde 97 yaşında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." denildi. Ertegün, komünizm sonrası doğduğu Romanya'yı terk ederek; İsviçre, Paris ve Kanada'da yaşadı. 1960'ta Ahmet Ertügün'le evlendikten sonra New York'a yerleşti. MAC II adında iç tasarım firması kurdu. Ertegün'ün tasarımları dünyaca ünlü mimari dergilerde yer aldı. Tasarımları dikkat çeken konut ve ticari projeleri süsledi. Mica Ertegün, 2012'de Oxford Üniversitesi'ne 26 milyon sterlinlik, "Beşeri bilimler" tarihinde görülmemiş bağış yaptı. Mica ve Ahmet Ertegün, Beşeri Bilimler Lisansüstü Burs Programı'nın kurulmasına öncülük etti.

Ertegün, The Telegraph'a verdiği röportajda farklı kültürlerin etkileşimine vurgu yaptı. İngiltere dışından ne kadar başvuru olursa o kadar sevineceğini belirtmiş, röpotaj "Vermeyip de elmas mı alsaydım" başlığıyla yankı uyandırmştı. Mica Ertegün'ün eşi Ahmet Ertegün 2006'da hayatını kaybetmişti.