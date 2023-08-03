Ünlü oyuncular aşure dağıttı

Yapımcılığını A Time Medya'nın sahibi Hale Algan'ın üstlendiği 'Başkan' filminin basın toplantısı, çekimlerin gerçekleştiği Tunceli Ovacık'ta yapıldı.



Algan "Kalıcı işler yapmak üzere bu yola çıktık" dedi. Filmde rol alan Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel ve Salih Kalyon toplantı sonrası Ovacık'ı dolaştı.

SERVİS YAPTI

Nursel Köse meslektaşı Sevcan Aldatmaz ile aşure dağıtıldığını görünce hemen yardımlarına koştu. Önce çocuklara, sonra yaşlılara servis yaptı. Yorulunca kapının önüne oturarak bir tabak aşüreyi midesine indirdi. Oyuncu, "Burada şahane kadın kooperatifleri var. Kışlık erzağımı onlardan temin edeceğim" dedi. NOT: 'Başkan', kasımda vizyona girecek.

Büşra Pekin, "Komik film oldu, seyirciler çok eğlenecek" dedi.

Büşra Pekin Hale Algan, Nursel Köse rol arkadaşı Sevcan Aldatmaz ile bir tabak aşureyi bitirdi.