Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar

Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar... İşte detaylar...

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, çocuklarını kucağına almak için gün sayıyor.

 

Atiksoy, karnı burnunda pozlarını paylaştı.


Kareleri Oktay çekti.


Atiksoy, "Yolu yarıladık kızçem. Allah’ıma hamd’olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz" diye yazdı.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi