Ünlü oyuncu Toprak Sağlam'dan şok açıklama: Kızını neden metres yapıyorsun eleştirisi aldım

NTV ekranlarında hafta için her gün yayınlanan, yapımcılığını BBO Yapım'ın gerçekleştirdiği, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in konuğu, oyuncu Toprak Sağlam oldu. Ekranların en çok izlenen yapımlarından Yalı Çapkını'nda Zerrin rolüyle ekrana gelen Toprak Sağlam, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği sahne heyecanın ve Yalı Çapkını'ndaki rolünü Ceyda Düvenci'ye anlattı.



Toprak Sağlam: "Yalı Çapkını yıla damgasını vurmuş bir iş. Zerrin, kızının iyi olması için her şeyi yapan ve ona verilen sözlerin tutulmasını sağlamaya çalışıyor aslında. Herkes ilk başta 'kızını neden evli birine yamamaya çalışıyorsun, metres yapıyorsun" dedi. Halbuki onun hikayesi Seyran onun hayatına girmeden önce başlamıştı. Zaten vardı, ona sözler verildi. Kızının karakterini, onurunu, yaşam biçimini korumak için Londra'dan Türkiye'ye gelip, böyle 'eve düşen yıldırım' gibi aileye girdi Zerrin. Bir kadın olarak Zerrin'i haklı bulduğum yerler de var, haksız bulduğum yerler de var. Dişli, ne istediğini çok iyi bilen, gerçekten ailesi söz konusu olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen kadınlar vardır, öyle bir kadın Zerrin, o yüzden çok sevdim"

SAHNEYE HAZIRLANIYOR

Toprak Sağlam, önümüzdeki kıştan itibaren sahnede olacağını da ilk kez Bambaşka Sohbetler'de açıkladı. Şimdilerde orkestra kurma çalışmalarında olan Sağlam, "beni takip eden çok insan var, onlarla bir araya gelmek ve şarkı söylemeyi hayal ediyorum, sesimi soluğumu paylaşmak istiyorum insanlarla" dedi. Sağlam, NTV ekranlarında ilk kez Kırılsın Ellerim şarkısını da seslendi.



Toprak Sağlam, Yalı Çapkını dizisinde Pelin'i canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın annesini oynuyor.