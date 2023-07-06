Ünlü oyuncu Seray Sever ailesiyle tatile çıktı 06.07.2023 12:39 Ünlü oyuncu Seray Sever ailesiyle tatile çıktı. İşte haberin detayları... Seray Sever, önceki gün Bodrum Azka Otel Beach'inde görüntülendi. Ailesiyle ve çocuklarıyla birlikte Beach’e gelen Seray Sever kayınvalidesi, kayınpederi, annesi ve kardeşi Soner Sever işe birlikte güzel havanın keyfini çıkardılar. İkiz kızları Sofya ve Alya ile birlikte denizde ve kumsalda oyunlar oynayan başarılı oyuncu, fit haliyle de genç oyunculara taş çıkardı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Seray Sever