Ünlü oyuncu Özge Özacar Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu 21.05.2023 12:33 Ünlü oyuncu Özge Özacar, Cannes Film Festivali'nin yıldızı oldu. İşte detaylar... FOX'ta bu yaz ekrana gelecek Kısmet adlı dizide Cem Gelinoğlu ile başrolü paylaşacak Özge Özacar, Cannes Film Festivali'ne gitti. Oyuncu, 76. Cannes Film Festivali'ne kırmızı elbisesiyle damga vurdu. Elbisesiyle beğeni toplayan Özacar, kırmızı halının da ilgi odağı oldu. Oyuncu, yurt dışı basınını da röportaj verdi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Özge Özacar