Ünlü oyuncu Nur Sürer düğünden sonra eve otobüsle geçti!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nur Sürer, Etiler'de bir mekanda evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katıldı.



Oyuncu, düğünden ayrıldıktan sonra 100 metre ilerideki otobüs durağına geçti.



Bir süre otobüsü bekleyen Sürer,

gelen toplu taşıma aracına binerek, evine geçti.



Sanatçıyı otobüs durağında görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Sürer, son olarak 'Aile' dizisinde yer aldı.