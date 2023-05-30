Ünlü oyuncu Meryem Uzerli dünyaca ünlü isimle pişti oldu

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, dünyaca ünlü rap’çi Nicki Minaj ile pişti oldu.



Paco Rabanne’ın elektrik mavisi elbisesini tercih eden iki ünlünün bu seçimi sosyal medyada hayranlarının gözünden kaçmadı.



Hangisine daha çok yakışmış diye yorum yapan takipçiler, Meryem Uzerli’nin elbiseyi daha iyi taşıdığı konusunda hemfikir oldu.

Nicki Minaj’ın Türk dizilerini çok sevmesi ve Uzerli’nin “Hürrem” karakterine hayran olması da tatlı bir tesadüf olarak dikkatleri çekti.