Ünlü oyuncu Gürgen Öz ikinci kez baba olacağını açıkladı

"Harika Kanatlar" filminin galası, Nişantaşı'ndaki City's Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'ye Union Yapım tarafından getirilen "Harika Kanatlar" filmi birbirinden etkileyici animasyon sahneleri ile çocukların beğenisine sunuldu. 4 Şubat'da gerçekleşen ön gösterimde Çetin Altay, Gürgen Öz, Seda Üren, Nur Gümüşdoğrayan, Berat Efe Parlar gibi isimler bir araya geldi. Ünlü isimler, animasyon filmini çocukları ile birlikte izledi.

(Berat Efe)

KALİTELİ İÇERİK ÇOCUKLARIN ZİHİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Galaya katılan Gürgen Öz, gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Öz, "Kızım 5 yaşına giriyor ve çok meraklı. Bir şeyler izliyor ve buna engel olamıyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor ve biz de kontrolümüz altında olsun istiyoruz. Kaliteli içerik olması çocuğun zihin sağlığı için de önemli." dedi.

(Gürgen Öz)

İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

2018 yılında Emily Mahringer ile evlenen ve ardından İda Su adından bir kız çocuğuna sahip olan Gürgen Öz, ikinci çocuğun da müjdesini verdi. Yeni bir çocuk beklediklerini söyleyen Gürgen Öz, "Burdan ilk kez açıklıyorum, cinsiyeti belli ama söylemem. Haziran ayında doğumumuz olcak inşallah. Hiç böyle hayal etmemiştim bu günlerimi. Bir kardeş yapalım dedik ve oldu. Ben artık tamamen sinemada bu içeriklere bakıyorum. Tamamen evcimen bir baba oldum ve ona dönüştüm. Babalık bana sakinlik kattı. Ben biraz hırçın bir bireydim. Sakinleştim ve kendime döndüm. Bir çok şey önemini yitirdi. İçimde bir kaplan vardı şimdi de küçük bir ayı yogi var." diyerek gülümsedi.

BEŞ YILDIR TELEVİZYON YOK

Gürgen Öz, son dönemde sosyal medyanın gündemine oturan ve reyting rekorları kıran "İnci Taneleri" dizisi hakkında konuştu. Evinde televizyon olmadığını dile getiren Öz, "Arkadaşlar 5 yıldır evimde televizyon yok. Biz artık televizyon izlemiyoruz. Sosyal medyadan her şey önüme düşüyor zaten. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla güzel de izleniyor. Bu da bir hayat hikayesi ve pavyonlar da hayatın bir parçası. Başarılı diziler de var." dedi.

(Nur Gümüşdoğrayan ve çocukları)

MANKENLİĞİ BIRAKTIM

Soruları yanıtlayan eski manken Nur Gümüşdoğrayan ise, mesleki kariyeri hakkında konuştu. Çocuklarından sonra podyumlara ara veren Gümüşdoğrayan, "Çocuklarım ile ilgileniyorum ben. İşler bitmişti zaten o yıllarda. Duraksama vardı. Ordan sonra böyle bir karar aldım. Belki başka işler yaparım bu sıralar ama podyuma artık çıkmayacağım. Eşim her zaman da yapmamı istedi ama ben biraz isteksizleştim bu konuda." dedi.

(Seda Üren ve çocukları)

ANNELİK GÖREVİ EN GÜZELİ

Seda Üren de çocukları Nefes ve Ateş ile birlikte galaya katılan isimler arasındaydı. Üren, "Keyfimiz yerinde. Haftasonuna girdik ve çocuklarımız ile birlikte filme geldik. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. İş seyahatindeydik Fransa'da ve döndük hemen buraya geldik çocuklarımız ile birlikte. Annelik görevi en güzeli ve en kutsalı. Başka türlüsünü ben düşünemiyorum. Çalışmaya bazen halim olmasa da onlar ile ilgili her şey yolundaysa ben daha iyi oluyorum ve iyi hissediyorum." dedi. Seda Üren, yeni şarkısı "Melekler Korusun'un" 9 Şubat'da yayınlanacağını da söyledi.

(Ramazan Becer - Mehmet Erkmen)

TECRÜBELİ BABA!

Çetin Altay da çocukları ile birlikte galaya katıldı. Üç çocuğu olan Çetin Altay, "Ben artık tecrübeli bir baba oldum. İlkinde acemiliği attık üzerimizden. Onlar ile vakit geçirmeyi çok seviyorum ve şehir dışındaydım hemen buraya geldim." diye konuştu ve ardından çocukları ile birlikte filmi izledi.