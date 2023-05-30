Ünlü oyuncu Fırat Tanış artık kaçmıyor 30.05.2023 10:47 Adım Farah dizisinde oynayan Fırat Tanış, ilk kez sevgilisiyle el eel görüntülendi. İşte detaylar... Fırat Tanış, önceki akşam Cihangir Pürtelaş adlı mekan çıkışı sevgilisi İklim Tamkan ile görüntülendi. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile yan yana gelmeyen oyuncu, sevgilisiyle Cihangir sokaklarında ilk kez elele görüntülendi. Tanış, "Arkadaşlar her şey yolunda dizi tüm hızıyla devam ediyor. Arkadaşlarımızı gördük birer kahve içtik ve evimize gidiyoruz" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Fırat TanışAdım Farah