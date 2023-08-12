Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'dan şok açıklama: Beni görünce çığlık attılar. İşte detaylar...

Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı City's'de görüntülendi.


İspanya'ya gittiğini söyleyen oyuncu, "İspanyolca öğrenmeye dil okuluna gittim. Tatilden çok okul oldu. İspanya'da salı günü 'Kardeşlerim' izleniyor. Çok izleniyor. 20 gün Barselona'da kaldım. Orada çok tanınıyordum. Yürümekte zorlandım. Şengül karakterine bayılıyorlar. Onların ulusal kanalında birinciyiz. Orada bir köye gittim, kafede garson biri görünce çığlık attı. Bir yerde oturuyordum, 'Fadik' diye bağıran gördüm. Çok şaşırdım. Genci ve yaşlısı herkesi tanıyor. Çok duygulandım. Dördüncü sezonu çekmek için geldik" dedi.


Atasoy, "Fiyatlar pahalı mıydı?" sorusuna, "Euroyu düşünmezsen İstanbul'dan daha ucuz. Bizdeki yemek fiyatları almış başını gitmiş. Orada daha makul yemek yedi. Euro bu kadar yüksek olmasına rağmen..." diye konuştu.

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Fadik Sevin AtasoyKardeşlerim

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