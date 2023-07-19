Ünlü oyuncu Ezgi Sertel bikinili görüntülendi

Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, Bodrum'da objektiflere takıldı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, önceki gün Bodrum Miya Beach’de görüntülendi.

Yoğun iş temposundan fırsat bularak tatile yalnız başına gelen Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu’nun ise dizi çekimlerinin yoğunluğundan dolayı henüz birlikte tatil yapamadıklarını söyledi.


Bol bol şezlongda uzanarak güneşlenen Sertel, daha sonra kendisini Ege'nin mavi sularına bıraktı.


Herkesin yalnız tatil yapmaya ihtiyacı var diyen Sertel, “Bu sene hem bedenen hemde ruhen çok yoruldum. Tek başıma kaçtım” dileyerek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile not düştü.

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Ezgi Sertel

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