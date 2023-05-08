Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy evine haciz geldiğini söyledi

Oyuncu ve yazar Buğra Gülsoy önceki gün 6. Merzifon Kitap Fuar’ına katıldı. Yaklaşık bir saat sevenleriyle söyleyişi yapan ve onların sorularını yanıtlayan Gülsoy, sonrasında ‘Luna’ adlı kitabının, imza törenine geçerek saatlerce okurlarının kitaplarını imzaladı.

Söyleyişi sırasında bir hayranının ‘Hiç yokluk gördünüz mü’ sorusunu da yanıtlayan Buğra Gülsoy, yokluk gördüğünü belirterek, Ankara’da yaşadığı yıllarda evlerine haciz gelip eşyaları götürdüğünü söyledi. Bu duruma çok üzüldüğünü de sözlerine ekledi.

İmza töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Buğra Gülsoy, okurlarıyla buluştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek yeni kitap yazmaya başlayacağını da müjdeledi. 5 yıl evli kaldığı Nilüfer Gürbüz’le geçtiğimiz aylarda boşanan Gülsoy, boşanma hakkındaki soruları yanıtsız bırakara, oğlu Cem’in çok hızlı büyüdüğünü söyledi.