Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı

Ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar dört saatte 25 yıl yaşlandırıldı. İşte detaylar...

Show TV’nin yeni dizisi, yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği “Arak”ın başrol oyuncularından Bennu Yıldırımlar kendisine yapılan yaşlandırma makyajı ile herkesi şaşırttı.

 

21 Aralık en uzun gecede Show TV’de yayına giren iddialı dizi Arak konusu kadar oyuncularıyla da dikkatleri çekti.


Arak’ın Sema Sultan’ı Bennu Yıldırımlar ise kendisine uygulanan yaşlandırma makyajı ile konuşuldu.

 


Gila Benezra’nın bizzat yaptığı yüz, el ve boynuna yapılan makyaj 4 saat sürüyor. Yıldırımlar, bu işlem sonrası 25 yaş yaşlandırılıyor. Bu anları hatıra olarak çektiren oyuncu setteki arkadaşları ile objektiflere poz verdi.

 

 

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