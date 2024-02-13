Ünlü oyuncu Banu Alkan evlendiğini açıkladı

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan (65), Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında 2 yıldır birlikte olduğu Kemal Yıldız ile evlendiğini açıkladı.



Banu Alkan, "Kemal beni çok kıskanıyor. Dekolteye kızmaz çünkü çok medeni. 2 yıldır birlikteyiz. Bebek'te bir restoranda otururken gelip yanıma oturmak istedi. Önce cesaretine çok şaşırdım, sonra yakışıklılığını görünce kabul ettim. Ben pısırık adam sevmem. Kemal'i tanımasaydım bu dünyadan gerçek bir erkek tanımadan göçüp gitmiş olacaktım" dedi.

Evlendiğini programda açıklayan Alkan, parmağındaki alyansı göstererek, "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider, bir düğün daha yaparız" diye konuştu.