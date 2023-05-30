Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu 30.05.2023 00:46 Ünlü oyuncu Azra Akın'ın yeni imajı gündem oldu. İşte haberin detayları... 2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, imajını değiştirdi. Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına ve 5 yaşında Demir adında oğlu bulunan oyuncu, saçını kestirdi. Hollanda'ya giden Akın, yeni halini Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" diye sordu. Akın, kısa sürede yüzlerce yorum aldı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Azra Akın