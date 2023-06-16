Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı. İşte haberin detayları...

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle hafızalara kazanan Ayça Bingöl, evlilik yıl dönümünü kutladı. Oyuncu, yönetmen eşi Ali Gökmen Altuğ ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

 

2016 yılında ikizleri Aylin Altuğ ile Leyla Altuğ'u kucağına alan oyuncu, eşiyle evlendiği günün fotoğrafını paylaştı. Bingöl, eşiyle karesini yayınlayıp, "16.06.2001" yazdı. 22 yıldır evli olan çift, hayranlarını şok etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "22 yıldır evli olmalarına şaşırdım" yorumunda bulundu.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ayça Bingöl

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi