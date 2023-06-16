Ünlü oyuncu Ayça Bingöl evlilik yıl dönümünü kutladı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle hafızalara kazanan Ayça Bingöl, evlilik yıl dönümünü kutladı. Oyuncu, yönetmen eşi Ali Gökmen Altuğ ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

2016 yılında ikizleri Aylin Altuğ ile Leyla Altuğ'u kucağına alan oyuncu, eşiyle evlendiği günün fotoğrafını paylaştı. Bingöl, eşiyle karesini yayınlayıp, "16.06.2001" yazdı. 22 yıldır evli olan çift, hayranlarını şok etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "22 yıldır evli olmalarına şaşırdım" yorumunda bulundu.