Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte haberin detayları...

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alan Atakan Çelik, geçtiğimiz hafta baba olmuştu.

 

Oyuncu, 2017 yılında Zeynep Mızrak ile nikah masasına oturmuştu.

 

Çift, kızlarına Nefes adını verdi.


İkili, Instagram'da çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaştı.


Çelik ve Mızrak, "En uzun gün, en güzel güne dönüştü…21 Haziran’da geldi Nefes'imiz... Yarınlara hevesimiz oldu" dedi.


İkili, "Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir süreç olduğu için gönülden teşekkür etmek istediğim kişiler var. Belki başkalarının işini kolaylaştırır bu teşekkürlerim" diye yazarak, yanında olanlara teşekkür etti.

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Atakan ÇelikZeynep Mızrak

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