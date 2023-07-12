Ünlü model Selin Gurdikyan'dan itiraflar: Hayatımın en gergin anıydı...

1984’te Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.



Model, 14 Temmuz 2023 Cuma günü Polonya'ya gerçekleşecek gece önce jüri seyirci ve jüri karşısına çıktı.



Gurdikyan, Instagram'dan yaşadığı o anları anlattı.



Model, "Konfor yerine cesaret. Dün hayatımın en gergin anlarından biriydi. Sahnenin arkasında ellerimin uyuştuğunu hissediyordum. Sonra nefes aldım ve ilk adımımı sahneye attım. Konfor alanlarımızın dışına çıkmanın bizi dönüştürdüğüne inanıyorum. Her şey o ilk adımı atma cesaretiyle başlıyor. Sonunda daha dayanıklı ve daha tecrübeli bir benlikle ortaya çıkıyoruz" dedi.