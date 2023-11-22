Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu 22.11.2023 15:25 Ünlü model Duygu Çakmak'ın Tayland pozları olay oldu. İşte haberin detayları... Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Puket’te modellik yaptı. 2021 Avrupa 3. Güzeli ünlü manken Duygu Çakmak, Tayland’ın ünlü adası Phuket’te Ukraynalı fotoğrafçı Serhii Kudlai‘ye poz verdi. Uzak Doğu'nun ünlü bikini markası çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü manken o pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN