Ünlü isimler çocuklarıyla unutulmaz bir şov izledi

23.04.2024 00:03

BKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Londra’nın en çok beğenilen sahne şovlarından biri olan ‘Dragons and Mythical Beasts’i Türkiye’ye getirdi. 19 Nisan itibariyle başlayan gösteriler, 23 Nisan’a kadar Maximum Uniq Hall’da devam edecek.