Ünlü isim Yağmur Sarıoğlu 233 metreden atladı

Adrenalin tutkunu pilot Yağmur Sarıoğlu, bir hayalini daha gerçekleştirdi ve dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, ekstrem sporlara olan merakıyla biliniyor. Uçağın yanı sıra motosiklet de kullanan, birkaç ay önce New York’ta 388 metrelik gökdelene tırmanan, ayrıca Rusya’da 207 metre yükseklikten Bungee Jumping yapan üç çocuk annesi genç kadın, bu kez dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.



REKOR ATLAYIŞ

Atlayış, Çin’de bulunan Macau Tower’da (Macau Kulesi) gerçekleşti. Esnek ve sağlam halatlarla bağlanan Sarıoğlu, geri sayım yaptıktan sonra kendisini 233 metre yükseklikten aşağı bıraktı. O anın görüntülerini de sosyal medyada şu notla paylaştı: “Dünyanın en yüksek bungy platformundan yapılacaklar listeme bir tik daha. Guinness Dünya Rekoru Bungy Jump Platformu, 233 metre.” (Hürriyet)