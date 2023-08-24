Ünlü isim Turabi Çamkıran'dan şok açıklama! Emekli olduğunu söyledi

Survivor ve Survivor All Star şampiyonu Turabi Çamkıran, emekli olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ölümden dönen Çamkıran, emekli olduğunu söyledi.



Instagram'dan açıklama yapan Çamkıran, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım. Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bi kısmı ailenin borçlarına, bi kısmı dostların derdine, bi kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti. (Helal hoş olsun) Bi kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm. Bu saatten sonra olurda bir yarışa gidersem eğer birincilik parasını da iyi bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Sırada yurt dışındaki organizasyonlarda ve yarışmalarda yarışıp hayallerini gerçekleştirmek isteyen kardeşlerim için çalışıcağım. Çok çalışın kardeşlerim. 2024 senesinde en az 1 milyon dolar ödüllü yarışmaları kazanmak istiyorsanız şimdiden hazırlanın. Yakında benim koçluğumda dünyanın her yerinde ki yarışmalarda benim ekibimden şampiyonlar çıkacak. O güne kadar kalın sağlıcakla. "Arayıp, soran ve mesaj atan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki hayatımdasınız" diye yazdı.