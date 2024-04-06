Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı 06.04.2024 22:22 Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı. İşte detaylar... Azeri model Günay Musayeva, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti. Ünlü ismin Amsterdam tarzı dikkat çekti. Arkadaşını tasarladığı kombinle dikkat çeken Musayeva, Instagram'dan açıklama yaptı. Model, "Arkadaşımın ilk sınırlı sayıda üretilen koleksiyonundan şanslı 20 kişiden biri gibi hissediyorum!" dedi. Günay Musayeva kombiniyle tanınmadı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN