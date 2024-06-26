Ünlü isim Demet Şener sevgilisi Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı

Demet Şener, yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Tolga Arman ile Bodrum'a gitti.



Çift, sabah saatlerinde deniz keyfi yaptı.



Arman ise akşam saatlerinde sevgilisine evlenme teklifi etti.



Şener'in parmağındaki yüzük gerçeği ortaya çıkardı.



Model o kareleri, "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabi ki" notunu düştü.



Çifte beğeni yağdı.