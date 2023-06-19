Ünlü isim Arda Turan ile Aslıhan Turan'ın üçüncü çocuğu geliyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Her fırsatta beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Turan, hayaline yaklaşıyor. 2018 yılında nikah masasına oturan çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda, 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.

Başarılarla dolu futbol kariyerini noktaladıktan sonra, antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor’un başına geçen Turan’ın hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçtuğunu öğrendim.



Instagram’daki 340 bin, YouTube’da 137 bin abonesiyle sosyal medyanın etkin isimlerinden olan Aslıhan Turan, Asil Aslan’ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, sağlık nedenleriyle bu özlemi için beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi Allah gönüllerine göre vermiş; sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum…