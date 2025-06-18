Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri

 

Ali Şafak Öztürk dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve model eşi Rosie Huntington-Whiteley’i Antalya’da ki otelinde ağırladı.


Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile Paris’te her sene düzenlenen efsanevi Roland Garros Tenis Turnuvası’nı vip bölümünde izlediler.


Öncü Sönmez,arkadaşlarına sürpriz yaparak özel jet ile Monaco’ya götürdü. İki gün boyunca sürat motorlarından pahalı restoranlara kadar Monaco’da tatil yapan Sönmez ve dostları daha sonra Marbella’ya geçti.


Serdar Bilgili, Göcek’te yeni sevgilisi Ece Dağıstanlı ile birlikte 40 metrelik mega yatı ile arkadaşlarını teknesinde ağırladı.

 

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