Ünlü iş insanları açılışta bir araya geldi

42. yılını muhteşem bir coşku ve heyecanla selamlayan bu köklü kuruluş, modern ve yenilikçi yeni merkezinin kapılarını açarak büyüme ve ilerlemenin sembolünü büyük bir gurur ve mutlulukla yansıttı. Önemli iş dünyası isimlerinin bir araya geldiği kutlamalar, bu özel günü daha da anlamlı ve renkli kıldı. Murat Ülker liderliğindeki etkinlik, TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın nazik katılımıyla başladı, sanayici ve iş adamı Şaban Gülbahar ile eski müsteşar Mert Kansin gibi saygın isimlerin katılımlarıyla zirveye ulaştı. Geleceğe yönelik atılan vizyoner adımların kutlandığı bu özel etkinlik, sektördeki liderliğin ve yılların birikimiyle elde edilen büyük başarıların gururla taçlandırıldığı unutulmaz bir gün oldu.