Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı...

Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, İsrail'e başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında İsrail'de olduğu ortaya çıktı.

Konser için İsrail'e giden DJ Mahmut Orhan, "Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek,

bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz."