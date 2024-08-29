Ünlü çift Ulaş Tuna Astepe ve Cansu Baydar Nişantaşı'nda görüntülendi! 29.08.2024 15:29 Ünlü çift Ulaş Tuna Astepe ve Cansu Baydar Nişantaşı'nda görüntülendi! İşte detaylar... Ulaş Tuna Astepe ve Cansu Baydar, Nişantaşı City's'deydi. Motosikletiyle AVM'ye gelen ikili, kasklarıyla görüntülendi. Çift, AVM'ye Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği 6 Eylül'de dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali'nde yapacağı 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' filmi için AVM'ye gitti. Baydar, gecede giyeceği kıyafeti almak için mağazaya gitti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN