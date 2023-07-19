Ünlü çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin çocuğu oluyor

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında sevgilisi Yasemin Şefkatli ile nikâh masasına oturmuştu.

Aldığım duyumlara göre, sosyal medyanın güçlü ismi Yasemin Şefkatli Tatlıses, 2.5 aylık hamileymiş! Bebeğin cinsiyeti tabii ki henüz belli değil ve nazar değer korkusuyla şimdilik herkesten saklamayı başarmışlar.



İBRAHİM TATLISES’İN 10. TORUNU

Yedi çocuğundan dokuz torunu olan İbrahim Tatlıses, böylece 10’uncu kez dede olmaya hazırlanıyor. Usta sanatçının kızı Dilan Tatlıses de geçtiğimiz ekim ayında 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikâh masasına oturmuştu. Herkes Dilan Tatlıses’in, İmparator’u tekrar dede yapacağını düşünürken, müjdeli Haber İdo-Yasemin Tatlıses cephesinden geldi. İbrahim Tatlıses, en küçük torunu 2018’de dünyaya gelmişti. Perihan Savaş’la ortak kızları Melek Zübeyde Akkaş’ın üçüncü kızı Zeynep Bal’ı dünyaya getirerek, İmparator’u dokuzuncu kez dede yapmıştı.