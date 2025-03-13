Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti

Ünlü çift Gökçe Özyol ile Dilek Serbest Bodrum'a yerleşti. İşte detaylar...

Gökçe Özyol ile Dilek Serbest, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 

Bodrum'a yerleştiklerini söyleyen Gökçe Özyol, "Bir yandan İstanbul'un karmaşası bir yandan deprem korkusu derken oraya taşındık.Önce bir sene kadar Ayvalık'ta yaşadık oradan Bodrum'a yerleşme kararı aldık.

 

Kafamızı dinliyoruz, balığımızı tutuyoruz. Tamamen artık hobilere döndük diyebilirim. Şimdi bir proje için görüşüyoruz" dedi.

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