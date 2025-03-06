Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı?

Düğün alışverişi yapan Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı? 2019'dan beri birlikte olan çiftten İkizoğlu, sevgilisiyle olan karelerini Instagram'dan silmesi kafa karıştırdı.



Özer, ise sevgilisiyle olan kareleri ise halen Instagram'da duruyor. Çift, birbirini takip etmeye devam ediyor.



İkizoğlu'nun fotoğraflarını silmesi hayranlarını da şaşırttı.