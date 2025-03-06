Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı? 06.03.2025 00:08 Ünlü çift Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer arasında flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar... Düğün alışverişi yapan Damlasu İkizoğlu ve Oral Özer ayrıldı mı? 2019'dan beri birlikte olan çiftten İkizoğlu, sevgilisiyle olan karelerini Instagram'dan silmesi kafa karıştırdı. Özer, ise sevgilisiyle olan kareleri ise halen Instagram'da duruyor. Çift, birbirini takip etmeye devam ediyor. İkizoğlu'nun fotoğraflarını silmesi hayranlarını da şaşırttı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN