Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti 02.07.2023 15:18 Ünlü çift Berk Atan ile Çağla Boz aşkını ilan etti. İşte haberin detayları... Gönül Dağı dizisiyle ekranda olan Berk Atan, aradığı aşkı buldu. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile geçtiğimiz ay ayrılan oyuncu, Çağla Boz ile aşk yaşamaya başladı. Atan ile meslektaşı aşklarını Instagram'dan ilan etti. Çağla Boz'un geçtiğimiz sene adı Murat Dalkılıç ile anılmıştı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN Çağla BozBerk Atan