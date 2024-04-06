Ünlü çift Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin bebeklerini kucağına aldı

Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebeklerini kucağına aldı.

Kural, Instagram'dan oğullarının doğduğunu açıkladı.

Oyuncu, "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mululuğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" dedi.