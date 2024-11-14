Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul'un kızlarının son durumu nasıl? Melek Bal mücadele etmek için dernek açıyor

Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul ve Bekir-Nazife Aksoy, Evo Holding'in 15'inci yıl kutlamasına katıldı.

(Evren Yaşlak - Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul - Evrim Yaşlak)

Evo Holding Yönetim Kurulu, 15'inci yıl kutlaması Ya Sonra Ortaköy'de yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak, iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

(Evren Yaşlak - Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul - Evrim Yaşlak)

Madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuşan Akyürek, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" dedi.

(Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul)

BERABER ÇOCUKLARIMIZI SOKAKTAN ALACAĞIZ

Bu dönemde çok destek gördüğünü belirten şarkıcı, "Sanat dünyasından herkes destek oldu. Tanımadığımız binlerce kişinin desteğini hissettik, mesajlarını aldık. Ailevi konu olmaktan çıktı, toplumla ilgili çok büyük tehlike...

(Lütfü Sapmaz- Tamer Köseoğlu)

Bu kimyasallar gençliği günden güne bitiriyor, zehirliyor. Tedavi anlamında eksikliğimiz var. Psikiyatri klinikleri bu işlerin çaresi değil. Bağımlılık için özel rehabilitasyon merkezleri açılması gerekiyor" diye konuştu.

(Evren Yaşlak - Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul - Evrim Yaşlak - Mertcan Boylu)

Aileleri uyaran Akyürek, "Zaten bu durum hemen anlaşılıyor. Çocuğun agresifleşmesi, odaya kapanması ve okuldan uzaklaşmasıyla anlaşılıyor. Ama önünü alamıyorsunuz, sokakta arkadaş ortamında o madde karşısına çıkıyor. Gençlerin hepsi kurtulmak istiyor" ifadelerini kullandı. Ertuğrul, "Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. Toplumun bu kadar etkilendiğini bilmiyorduk. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor. Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz. Ellerinde olmadan sokakta canlı bomba olarak geziyorlar. Elimizden geldiğince bu konuyu sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Kızımız bu konuda çalışmak istiyor. Bir dernek kurmak istiyor. Melek Sensin Derneği kurmak istiyor. Kızlarla ilgili çalışmalar yapacak. Beraber çocuklarımızı sokaktan alacağız. Elimizden geldiğince el uzatmaya çalışıyoruz. Güçlü Türkiye devletimizin çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Çocuklara ve aileler zor şeyler yaşıyor" ifadelerini kullandı.

(Evren Yaşlak - Yağmur Ayaz - Evrim Yaşlak)

ASIL SIKINTI DENETİMSİZ SOSYAL MEDYA...

Sosyal medyaya uygulamaları ile internete dikkat çeken Akyürek, "Telefon ve internet ortamı tehlikeli... TikTok zaten... Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi çocukların... Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı... Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya..." şeklinde konuştu.

(Evren Yaşlak - Bekir Aksoy -Nazife Aksoy Evrim Yaşlak)

İNCİ TANELERİ'NDE OLMAK KEYİFLİ

İnci Taneleri dizisine dahil olan Bekir Aksoy, "Hayatım dizi ve ev arası geçiyor. 'İnci Taneleri' güzel bir ekip. BKM ile çalışmak ayrıcalıklı... Sete koşarak gidiyoruz. 'İnci Taneleri'nde olmak keyifli" dedi. Aksoy, "Diziye sonradan katıldınız, çabuk adapte olabildiniz mi?" sorusuna, "Aslında sonradan katılmış gibi olmadım. Yılmaz Abi'yi (Yılmaz Erdoğan) yıllardır tanıyorum. Yönetmenimiz Şenol Sönmez aynı zamanda 'Doktorlar' dizisinin de yönetmeniydi. Diğer arkadaşların çoğuyla çalışmışlığımız var. Hiç yabancılık çekmedim. Necati Akpınar ile yıllarca abi-kardeş ilişkimiz var" yanıtını verdi.

(Bekir Aksoy -Nazife Aksoy)

Her zaman fit haliyle dikkat çeken Aksoy, "Formumu eşime borçluyum. Dışarıda artık yemek yiyemiyorum. Evi dört gözle bekliyorum. Asil ekstra efor harcatıyor. Kas yapımı Asil'e, formumu eşime borçluyum. Biraz da genetik. Üşengeç biri değilim. Yakın semtlere yürüyerek gidiyorum" yanıtını verdi. Asil'in sergileri olmasına Aksoy, "4.5 yaşında altıncı sergisini açtı. Dünya çapında işler yaptı. Asil Aksoy'un babası olarak dolaşıyorum artık. Ülkemizi gururla temsil edeceğini düşünüyorum. Daha önce depremzedeler için tablosunu bağışlamıştı şimdi çocuklar için fayda sağlayacak. Gurur duyuyorum onunla" ifadelerini kullandı.

(Evren Yaşlak - Evrim Yaşlak)