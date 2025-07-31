Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Eşi yardım istedi

Akşam'dan Yasemin İlan'ın haberine göre; İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen “Dört Mevsim Gaziantep” buluşmasında konuşan şarkıcı Oktay Ertuğrul, kızlarının 13 yaşında uyuşturucuya başladığını ve 7 yıldır sürdürdükleri mücadeleyi anlattı.



Ertuğrul, İstanbul Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katıldığı etkinlikte madde bağımlılığına karşı acil tedavi merkezi çağrısı yaptı.

Şarkıcı Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul, "Kızımız Melek Bal İstanbul'un en kültürel, en sosyal kabul edilen semtlerinden birinde, Etiler'de uyuşturucuya başladı.

Bu konuyla 7 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye'nin ciğerinin yanık kokusunu anne babalardan gelen mesajlardan alıyorum. Kızımı dört kez, şizofreni hastalarının tedavi edildiği hastanelere yatırmak zorunda kaldım... Oysa ki benim kızım güzel sanatlar lisesinde Türkiye birincisi olmuş, başarılar kazanmış bir yetenek" dedi.



FARELERİN BİLE KULLANMAYACAĞI MADDELERİ ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE VERİYORLAR

Oktay Ertuğrul, "Farelerin bile kullanmayacağı kimyasallar, gençlerin eline tutuşturuluyor. Verilere göre 3 milyon bağımlı var ama sahadaki sayı çok daha fazla" diye konuştu. "Madde kullanan çocuklar arasında mühendis de var, profesör çocuğu da. Kurslarda, tiyatrolarda, spor kulüplerinde bile kimyasal maddeler dolaşıyor" diyen Ertuğrul, sorunun sadece 'sorunlu ailelerin' değil, tüm toplumun meselesi olduğunu vurguladı.



GAZİANTEP'E REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇILSIN

Ertuğrul, Liman Ayık Yaşam Derneği'ne destek verdiklerini belirterek, özellikle kız çocuklarına yönelik tedavi merkezlerinin yetersizliğine dikkat çekti: "7-8 milyon bağımlının yaşadığı ülkede, sadece 25 kız çocuğu için merkez var. Kızımı yatıracak yer bulamıyorum. Siz yetkililere sesleniyorum; Gaziantep'te bağımlı çocuklar için bir merkez kurulmasını talep ediyoruz."

Eşinin konuşmasını dinlerken gözyaşlarını tutamayan Umut Akyürek, davete katılanların yüreğini sızlatırken, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de hassasiyetini dile getirerek, "Bu konu ile her zaman yakından ilgilendik, ilgilenmeyi sürdüreceğiz. Hemen yarın da bir takım görüşmeler yapacağım bu konu ile alakalı, bu çocuklar bizim çocuğumuz. Her türlü tedbiri almak zorundayız" dedi.