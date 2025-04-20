Ümit Yılmaz'dan çocuklara bayram hediyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı bağlama virtüözü Ümit Yılmaz, 1 yaşındaki kızı Eda için yaptığı besteyi müzikseverlerle buluşturdu.

Kızından aldığı ilhamla Edalı ismini verdiği enstrümantal parçaya klip de çeken Yılmaz, "Bir yaşındaki kızım için sahnede müzisyen arkadaşlarımla kızıma hediye olsun diye doğaçlama çaldık, çok keyif aldığımız bir enstrümantal eser oldu. Daha sonra stüdyoda canlı kayıt yaptık ve videosunu da çekerek kliplendirdik. Eser aynı zamanda Ümit Yılmaz Ensemble'in ilk teklisi oldu" dedi.

UCİM YARARINA KONSER

Kız çocuk babası olmanın hayata bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Edamız için yaptığımız bu eser ona ve tüm çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı olsun. Umarım savaşlar biter.

Gazze'de katliam durur. Başta çocuklar güzellikler içinde büyür" diye konuştu.



Öte yandan Yılmaz 21 Nisan pazartesi akşamı Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'nde Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) çocuklar yararına düzenlediği konserde sahne alacak.