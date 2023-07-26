Ufuk Özkan sağlık raporuna takıldı!

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; Yer alacağı bir proje için sıkı bir diyet uygulayan ve Hollywood diyeti ile zayıflayan Ufuk Özkan, sağlığı bozulunca yanlış bir diyet programı ile bağışıklık sistemini çökerttiğini farketmişti. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, Hollywod diyetiyle önceleri 5-6 kilo verip amacına ulaştı.



SAĞLIK RAPORUNA TAKILDI

Oyuncu Ufuk Özkan, ikinci derece siroz hastalığına yakalanmış, bir yıl içinde karaciğer nakli olması gerektiğini açıklamıştı. Özkan'ın sağlık durumu yaz aylarında yeni bir projede yer almasına izin vermedi. Özkan, fanatik Fenerbahçe taraftarı olan ilkokul öğretmeninin başından geçen olayların anlatıldığı Öğretmen adlı komedi filminde yer alacaktı. Filmin çekimleri Çaykara'da başladı ancak Özkan, siroz olduğu için kadrodan çıkarıldı.