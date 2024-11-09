Üçüncü çocuğuna hamile olan Atiye klip çekimi için kamera karşısına geçti

Atiye, sekiz aylık hamilelik döneminde çektiği ‘Anlayana’ klibiyle müzik dünyasında ezberleri bozuyor.

Hamile olarak kamera karşısına geçmesiyle, sadece anne adaylarına değil, tüm izleyenlere ilham veren Atiye, bu kliple hem müziği hem de anneliği kutluyor.



K-Pop’un renkli ve dinamik makyaj unsurlarını kendi tarzıyla birleştirerek benzersiz bir stil yaratan Atiye, hamilelik döneminde sergilediği etkileyici dans performansıyla ve minimalist-avangard kıyafetleriyle moda dünyasında iz bırakıyor.

‘Anlayana’, dinleyicilere benzersiz ritimler ve dikkat çeken melodik unsurlarıyla



Türk pop müziğinin enerjisini harmanlayan, alışılmışın dışında bir görsel şölen sunuyor.”