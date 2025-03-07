Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı! 07.03.2025 17:29 Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı! İşte detaylar... Snob Magazin'in haberine göre; İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yedi. Restorandan çıktıktan sonra bir arkadaşını aramak isteyen tarihçinin, cep telefonunun tuşlu olması dikkat çekti. Ortaylı, "Akıllı telefon kullanmıyorum. O telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Almayın akıllı telefon. Hiç öyle aletlerle ilgim yok. Sosyal medyayı takip edemiyorum" dedi. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN