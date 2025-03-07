Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı!

Tuşlu telefon kullanan İlber Ortaylı'dan sosyal medya çağrısı! İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; İlber Ortaylı, Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla yemek yedi.


Restorandan çıktıktan sonra bir arkadaşını aramak isteyen tarihçinin, cep telefonunun tuşlu olması dikkat çekti.

 

Ortaylı, "Akıllı telefon kullanmıyorum. O telefonların hiçbirini kullanmıyorum. Almayın akıllı telefon.

 

Hiç öyle aletlerle ilgim yok. Sosyal medyayı takip edemiyorum" dedi.

 

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