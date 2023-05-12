Türkiye'nin tek astroloji mağazası açıldı

Türkiye'nin ilk ve tek astroloji "AstrodehA Store" mağazasını açtı.

Şenay Devi, "Doktora gitmeden reçete yazdıramazsınız. Doğru tedavi için doğru ilaçları kullanmalısınız. Tıpkı bunun gibi gökyüzünün rehberliğinde doğru değerli taşları, üzerinizde ve evinizde doğru aksesuarları, yantra, kristalleri kullanmalısınız. Tavsiye üzerine değil uzman tarafından size önerilen ürünleri satın almalısınız. AstrodehA Store'yi açmamızın en büyük nedeni ve amacı yanıltıcı şeylere yönlendirmeden, bilinçli, hayatınıza yararlı, nasıl kullanacağınızı bileceğiniz ürünler satın almanızı sağlamak.” diye konuştu.