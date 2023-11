Türkiye’nin Michelin yıldızlı İlk Japon restoranı Sankai by Nagaya

10.11.2023 18:02

Sankai by Nagaya, Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemine girerek Michelin yıldızı kazandı. Bebek Hotel by The Stay’in üçüncü katında yer alan Sankai; Türkiye’de Michelin yıldızı alan ilk Japon mutfağı olarak açıldıktan sadece 8 ay sonra büyük bir başarıya imza attı.