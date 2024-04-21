Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana’da başladı

Konserden söyleşilere, film gösterimlerinden sergilere değin geniş yelpazede programlar ile Kasım ayına kadar ayrı ayrı şehirlerde devam edecek.

Bu kapsamda geçtiğimiz gün, Adana Müzeler Kompleksi’nde, ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak moderatörlüğünde, psikolog & yazar Beyhan Budak izleyicilerle buluştu. İnsan psikolojisi, mutsuzluk, kabulleniş ve günlük yaşamımızda nelere dikkat etmemiz gerektiği başlıkları ile gerçekleşen söyleşiye Adanalılar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalinin bir sonraki durağı ise Şanlıurfa olacak.