Türkiye'de ve dünyada bir ilk!

Birbirinden ilgi çekici ve eğlenceli içerikleriyle YouTube'da kullanıcılara farklı bir deneyim sunan Marmara Park AVM, dijital dünyadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

100 bin aboneye ulaşarak YouTube'un prestijli Gümüş Plaket ödülünü almaya hak kazanan alışveriş merkezi, Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir alışveriş merkezi YouTube kanalı olarak bu ödüle layık görüldü.

Ece Türkiye Pazarlama ve Marmara Park AVM Müdürü Selma Birinci, "Marmara Park AVM olarak ziyaretçilerimizle sadece mağazalarda değil, ekran başında da buluşmak istedik. Dijitalleşen dünyada ziyaretçilerimizle farklı kanallardan bağ kurmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Birlikte daha yenilikçi ve farklı deneyimler sunduğumuz içeriklerle yakaladığımız başarı ivmesini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.