Türkan Şoray: Makyaj şov için, ben doğallıktan yanayım

Nefes'ten Hande Zeyrek'in haberine göre; Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray'ın (79) dillere destan güzelliğinin yanı sıra, filmlerinde yaptırdığı makyaj stili de kadınlar arasında akım haline geldi.

"Turkish delight makeup" (Türk lokumu makyajı) adıyla sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimlerin deneyip Türkan Şoray'a benzediği makyaj akımına son olarak oyuncu Selin Şekerci ve şarkıcı Elif Buse Doğan dahil olmuştu.



Şoray'ın iri gözleri, takma kirpikleri, dolgun dudak ve belirgin elmacık kemikleriyle ikonikleşen makyajını deneyen ünlü kadınlar Sultan’a benzemek için, ayna karşısında bir hayli zaman geçiriyor.



Türkan Şoray ise makyajla kendisine benzeyen kadınları gülümseyerek izlediğini söyleyip, "Bakınca hoşuma gidiyor. Ama bunlar günlük hayatımızın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum" dedi.